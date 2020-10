Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg

Goslar (ots)

Zeugenaufruf zu einem möglichen Verkehrsunfall:

Am Donnerstag, den 01.20.2020, gegen 10.50 Uhr, kam es zu einem Verkehrsereignis in Bad Harzburg auf der Herzog-Wilhelm-Straße Höhe Nr. 32 (getmobile). Dabei habe ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw rückwärts eingeparkt. Es kam dabei zu einer Berührung mit einem dahinterfahrenden oder stehenden Pkw. Auffällig an der Situation soll gewesen sein, dass ein Pkw lautstark hupte. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Bad Harzburg unter 05322/91111-0.

