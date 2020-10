Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 01.10.20.

Goslar (ots)

Pkw beschädigt.

Goslar. In der Zeit von Montagnachmittag, 17.30 Uhr, bis Mittwochvormittag, 08.50 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter offenbar durch Fusstritte die Fahrertür sowie den hinteren Bereich eines am Fahrbahnrand der Robert-Koch-Strasse, Höhe Haus Nr. 24, abgestellten grauen Pkw Suzuki GS-Kennzeichen. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Unter Betäubungsmitteleinfluß mit dem Auto unterwegs.

Goslar. Am Mittwochmittag, 13.00 Uhr, wurde ein 18-Jähriger aus Seesen mit seinem Fahrzeug im Bereich der Heinrich-Pieper-Strasse, Höhe der BBS, kontrolliert. Dabei ergaben sich Hinweise auf Betäubungsmittelkonsum, der sich durch einen Schnelltest auch bestätigte. Der Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, ein entsprechendes Verfahren eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen.

Goslar. Am Mittwochnachmittag, 15.45 Uhr, wurde ein 29-Jähriger aus Goslar mit seinem Fahrzeug im Bereich der Robert-Koch-Strasse kontrolliert. Dabei ergaben sich Hinweise auf Betäubungsmittelkonsum, der sich durch einen Schnelltest auch bestätigte. Der Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, ein entsprechendes Verfahren eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen.

