Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Anzeige wegen Einbruchdiebstahl:

Im Zeitraum vom 26.09.2020, 18.00 Uhr, bis zur Feststellung am 29.09.2020, 18:00 Uhr, wurde durch bislang unbekannte(n) Täter das Vorhängeschlosss zu einem Kellerverschlag eines Mehrfamilienhauses in der Straße An der Messinghütte aufgebrochen. Anschließend entwendete(n) der oder die Täter daraus fünf Angeln sowie zwei Akkubohrmaschinen.

