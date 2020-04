Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - 4 beschädigte Pkw und 3 Verletzte bei Verkehrsunfall

Bergisch Gladbach (ots)

Am Samstagnachmittag (25.04.), um 17:15 Uhr, ist es auf dem Rather Weg, in Höhe der Autobahnauffahrt zur A 4, zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Pkw und insgesamt drei Verletzten gekommen.

Eine 26-jährige Kölnerin befuhr mit ihrem Ford den Rather Weg in Richtung Bensberg und wollte nach links auf die A 4 in Richtung Köln abbiegen.

Dabei übersah sie offenbar den entgegenkommenden Daimler eines 79-jährigen Kölners.

Durch den Zusammenstoß auf der Kreuzung krachte der Daimler in einen von der Autobahn kommenden und an der Haltlinie stehenden Fiat, der wiederum auf den hinter ihm stehenden Audi geschoben wurde. Die Fahrzeuge wurden dabei erheblich beschädigt.

Die Fahrerin des Ford, der Fahrer des Daimler und seine 78-jährige Beifahrerin wurden alle drei leicht verletzt und kamen zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser.

Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird auf 13.000 Euro geschätzt.

Die Autobahnauffahrt und der Rather Weg in Richtung Köln mussten für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden. (ct)

