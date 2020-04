Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Verkehrsunfall nach plötzlichem Schaltfehler

Wermelskirchen (ots)

Am Sonntagmittag (26.04.), um 12 Uhr, hat sich in Hülsen (L 409) ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Sportwagen ereignet.

Ein 45-jähriger Mann aus Much fuhr mit seinem Sportwagen der Marke Lotus in einer scharfen Linkskurve hinter einem Motorrad in Richtung Dhünn-Neuenhaus.

Die 57-jährige Motorradfahrerin aus Düsseldorf verlor mit ihrer Maschine der Marke BMW plötzlich und unerwartet aufgrund eines Schaltfehlers an Geschwindigkeit und geriet ins Straucheln.

Der Fahrer des Lotus konnte vermutlich aufgrund zu geringen Abstandes nicht mehr rechtzeitig bremsen und touchierte die Motorradfahrerin am Bein, so dass sie stürzte. Glücklicherweise wurde die Frau nur leicht verletzt. An den Fahrzeugen ist ein Sachschaden von insgesamt circa 2.500 Euro entstanden. (ct)

