Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Seniorin durch angebliche Handwerker bestohlen.

Goslar (ots)

Goslar. Eine besonders perfide Straftat zum Nachteil einer Seniorin ereignete sich Anfang vergangener Woche im Goslarer Stadtteil Kramerswinkel.

Dort klingelte am Montag, 21.09.2020, gegen 15.00 Uhr, ein angeblicher Handwerker an der Haustür einer 82-jährigen Goslarerin in der Wildensteinstrasse. Er gab an, derzeit gegenüber Dachdeckerarbeiten auszuführen und dabei auch Beschädigungen im Dachbereich ihres Wohnhauses festgestellt zu haben.

Im Laufe des sich anschließenden Gesprächs einigte man sich und es kam zur Übergabe einer vereinbarten Anzahlungssumme, woraufhin er plötzlich erklärte, etwas holen zu wollen, sich kurz entfernte, dann allerdings gemeinsam mit einer Frau, die er als seine Gehilfin vorstellte, zurückkehrte.

Die Goslarerin ließ die beiden daraufhin in ihr Wohnhaus.

Während der Täter die Geschädigte in der Folge in ein Gespräch verwickelte, begab sich die Täterin in das Schlafzimmer und nahm ein Schmuckkästchen und darüber hinaus mehrere Schmuckgegenstände an sich.

Die Goslarerin, der das Verhalten der angeblichen Gehilfin merkwürdig vorkam, forderte sie deshalb auf, ihr die mitgeführte Tasche zu zeigen. Dieser Aufforderung kam die Täterin tatsächlich nach, bei einer Nachschau stellte sie darin dann mehrere ihrer Schmuckstücke fest.

Nachdem sie die Gegenstände wieder an sich genommen und die Täterin daraufhin angesprochen hatte, verließen beide das Wohnhaus fluchtartig unter Mitnahme der Anzahlungssumme in unbekannte Richtung.

Erst später bemerkte sie das Fehlen weiterer Gegenstände, die für die Goslarerin zudem einen hohen ideellen Wert darstellen.

Bei der Tat entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Die beiden Täter können folgendermaßen beschrieben werden:

1. Person:

Männlich, Mitte 50, ca. 174 cm groß, mittlere Statur, kurzes dunkelblondes bis hellbraunes Haar, westeuropäische Erscheinung, trug zeitweise einen Mundschutz aus Stoff, keine Angaben über Bekleidung.

2. Person:

Weiblich, Ende 50er bis 60er Jahre, ca. 168 cm groß, schulterlanges dunkles Haar, trug keinen Mundschutz, führte einen Eimer mit sich, keine Angaben über Bekleidung.

Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Angaben über die Identität der Täter bzw. während des angegebenen Zeitpunkts verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Wildensteinstrasse oder der näheren Umgebung festgestellt haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Siemers, KHK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell