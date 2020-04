Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell

Landkreis Konstanz) Fahrraddiebstahl - Tatverdächtiger gesucht (15.04.2020)

Radolfzell am Bodensee (ots)

Ein noch unbekannter Täter entwendete am Mittwoch gegen 15 Uhr ein Fahrrad das unverschlossen vor dem Anwesen Poststraße 8 stand. Die Eigentümerin stand unweit ihres Fahrrads und konnte beobachten, wie ein junger Mann mehrfach an den Fahrrädern vorbeilief und plötzlich ihres ergriff und damit in Richtung Stadtwerke davon fuhr. Den Mann kann sie wie folgt beschreiben: 20-25 Jahre alt, etwa 180 cm groß, schlank, kurze dunkle Haare, bekleidet mit blauem Oberteil, grauer Jogginghose und weißer Cap. Hinweise zu dem Tatverdächtigen werden an das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, erbeten.

