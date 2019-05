Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbrecher lässt Rucksack zurück

53902 Bad Münstereifel- Iversheim (ots)

Mittwochmorgen (07.00 Uhr) bemerkte der Eigentümer eines Geschäfts am Bendenweg den Einbruch in seinen Lagerraum. Offensichtlich hatte man in der vergangenen Nacht eine Holzvertäfelung eingetreten und war so in den Lagerraum gelangt. Hieraus wurden zirka 20 kg Kupferabfallrohre entwendet. Mit seiner Beute verschwand der Dieb. Bei der Anzeigenaufnahme fanden die eingesetzten Polizisten einen am Tatort offenbar zurück gelassenen Rucksack. Durch den Inhalt des Rucksackes fand man Rückschlüsse auf einen vermeintlichen Tatverdächtigen.

