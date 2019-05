Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Ohne Führerschein Unfall verursacht

53919 Weilerswist (ots)

Mittwochmorgen (08.10 Uhr) befuhr ein 44-Jähriger aus Weilerswist mit seinem Pkw die Landstraße 194 von Brühl nach Weilerswist. In einer leichten Linkskurve verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und fuhr in den rechten Straßengraben. Hierbei überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach in Endlage liegen. Der Fahrer selbst sowie eine 19-Jährige Mitfahrerin verletzten sich leicht und benötigten keine ärztliche Behandlung an der Unfallstelle. Bei der Unfallaufnahme konnte der Fahrzeugführer lediglich ein Sicherstellungsprotokoll seines Führerscheines vorzeigen. Offensichtlich war der Führerschein drei Tage zuvor durch die hiesige Polizei sichergestellt worden. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

