Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Drei beschädigte Fahrzeuge - Zeugen gesucht (11.04.2020)

Konstanz (ots)

Unbekannte Täter beschädigten vergangenen Samstag in der Zeit von 12.15 Uhr und 23 Uhr in der Max-Stromeyer-Straße,im Bereich der Hausnummer 9, drei abgestellte Fahrzeuge. Die Autos wurden zerkratzt und die Außenspiegel abgeschlagen oder abgetreten. Personen, die Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, in Verbindung zu setzen.

