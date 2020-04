Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (L 191

Landkreis Konstanz) Auto ins Schleudern geraten - Zeugen gesucht (15.04.2020)

L 191 / Mühlhausen-Ehingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei, die am Mittwoch gegen 19.45 Uhr auf der L 191 zwischen Singen und Engen einen Verkehrsunfall beobachtet haben. Ein 25-jähriger Daimler-Benz-Fahrer befuhr die Landesstraße von Singen kommend in Richtung Engen. Auf Höhe Mühlhausen-Ehingen wechselte er auf die Verzögerungsspur der Abfahrt zur K 6127, um weiter in Richtung Mühlhausen-Ehingen zu fahren. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Leitpfosten und eine Verkehrsinsel. Das Fahrzeug schleuderte über die Auffahrt in Richtung Engen und kam auf der Gegenspur, halb im Grünstreifen, zum Stehen. Der 25-Jährige blieb unverletzt. Sein Fahrzeug, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, musste abgeschleppt werden. Zeugenhinweise werden an die Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733/9960-0, erbeten.

