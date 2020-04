Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen-Zimmern) Beim Ausparken VW-Multivan beschädigt und anschließend geflüchtet - Polizei sucht Unfallzeugen

Immendingen-Zimmern (ots)

Am Dienstagnachmittag, etwa im Zeitraum zwischen 16.00 Uhr und 16.40 Uhr, ist ein Unbekannter beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Discounters an der Ecke "Am Freizeitzentrum" und Bundesstraße 311 gegen einen dort abgestellten VW Bus des Typs Multivan gefahren. Ohne sich weiter um den angerichteten Schaden an dem VW Bus in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Die Polizei Immendingen (07462 9464-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und sucht nun Zeugen des Unfalls.

