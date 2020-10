POL-GS: Pressebericht Polizeikommissariat Oberharz

Polizeiinspektion Goslar

Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, d. 06.10.2020, 18.30 Uhr, wurde an der Kreisstraße 37, Zellerfelder Tal, eine Unfallstelle festgestellt. Ein Fahrzeug, welches die K 37 von Wildemann in Richtung Zellerfeld befahren hatte, war nach links von der Fahbahn abgekommen und beschädigte zwei Leitpfosten. Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Im Rahmen der Fahndung konnte das verursachende Fahrzeug und der Fahrer am Mittwoch ermittelt werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Fahrt unter Drogeneinfluß

In Clausthal-Zellerfeld wurde am Dienstagnachmittag ein Pkw angehalten und kontrolliert. Bei dem 38 jährigen Pkw-Fahrer wurden Auffälligkeiten festgestellt, die einen Anfangsverdacht auf Drogeneinfluß ergaben. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht, so dass eine Blutprobe entnommen werden mußte, die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Verfahren eigeleitet.

