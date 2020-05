Kreispolizeibehörde Kleve

Am Samstag (09.05.2020) verschafften sich zwei unbekannte vermutlich jugendliche Täter gegen 09:00 Uhr Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Straße "am Forsthaus". Sie klingelten bei allen Hausbewohnern und verließen sich darauf, dass ein Hausbewohner die Hauseingangstür öffnete, was auch tatsächlich geschah. Eine aufmerksame Bewohnerin des Hauses bemerkte daraufhin, dass die beiden Täter nicht die Treppe hinaufliefen, sondern sich direkt in den Keller des Hauses begaben. Die 66-jährige Kleverin folgte den Tätern daraufhin und überraschte sie dabei, wie sie im Keller die Wäsche durchwühlten. Von der Bewohnerin des Hauses angesprochen, flüchteten die Täter ohne Beute aus dem Haus und liefen in unbekannte Richtung.

Einer der Täter konnte als 14-16-jähriger Junge mit schwarzer Adidas-Hose, schwarzer Kapuzenjacke und dunklem Rucksack beschrieben werden.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cp)

