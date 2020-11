Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Einbruch in Seniorenheim

SteinfurtSteinfurt (ots)

In Borghorst an der Rubensstraße sind unbekannte Täter in den Keller eines Seniorenheims eingestiegen und haben dort Spinde in einem Umkleideraum durchwühlt. Wie die Täter am Dienstag (03.11.2020) in der Zeit zwischen 19.00 Uhr und 19.30 Uhr in das Gebäude gelangten, ist unklar. Eine Zeugin nahm verdächtige Geräusche wahr, als sie sich gegen 19.45 Uhr im Keller aufhielt. Offenbar machten sich die Täter gerade durch ein einen Notausgang oder eine Brandschutztür aus dem Staub. Die Polizei konnte an den Spinden Hebelspuren von einem unbekannten Werkzeug feststellen. Auf eine mögliche Beute gibt es noch keine Hinweise. Die Polizei in Steinfurt bittet Zeugen um Hilfe unter Telefon 02551/15-4115.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell