Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Zigarettenautomat gestohlen

LotteLotte (ots)

Unbekannte Täter haben am Dienstag (03.11.2020) in der kurzen Zeit zwischen 15.50 Uhr und 15.55 Uhr einen Zigarettenautomaten aus dem Eingangsgebereich eines Baumarkts an der Teichstraße in Büren gestohlen. Die Polizei vernahm vor Ort mehrere Zeugen. Demnach schoben die Unbekannten den Automaten, nachdem sie diesen offenbar abgebaut und auf einen flachen Einkaufswagen geladen hatten, über den Baumarkt-Parkplatz und über die Straße auf den gegenüberliegenden Parkplatz einer Firma. Dort kam zeitgleich ein weiterer Unbekannter mit einem blauen Ford angefahren. Die Täter luden den Automaten in den Kofferraum und fuhren - mit offen stehender Heckklappe - davon. Zeugenaussagen zufolge waren alle drei Täter zwischen 20 und 30 Jahre alt, schlank und etwa 1,80 Meter groß. Die Polizei in Ibbenbüren bitten um Zeugenhinweise unter Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell