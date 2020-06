Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Radfahrerin übersehen

Bad Bergzabern (ots)

Eine 78-jährige Fahrerin eines Pkw Mercedes befuhr am Dienstag, 16.06.2020, gegen 14:45 Uhr, den Kreisel der Kapeller Straße aus Richtung Kapellen-Drusweiler kommend in Richtung Stadtmitte.Beim Verlassen des Kreisels in den Klingweg übersah die Fahrerin einen 30-jährigen Radfahrer, der gerade den Klingweg überquerte. Beim Zusammenstoß stürzte der Radfahrer auf die Fahrbahn und wurde leicht verletzt. An dem Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 100.- Euro.

