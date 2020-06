Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - E-Scooter sichergestellt

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

E-Scooter, ein kleiner Flitzer mit maximalem Fahrspaß. Was viele nicht wissen, es gilt die Verordnung der Elektrokleinstfahrzeuge (eKFV), die besagt, dass diese Elektro-Tretroller nicht schneller als 20 km/h im öffentlichen Straßenverkehr fahren dürfen. So handelte sich gestern ein 27-jähriger Mann in der Radeburger Straße eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein, weil die technischen Daten seines E-Scooters eine Höchstgeschwindigkeit von 35 km/h aufwiesen und er kein ausreichender Versicherungsschutz nachweisen konnte. Elektro-Tretroller mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 20 km/h fallen nicht mehr unter die eKFV, mit der Folge, dass der Fahrer im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis sein muss. Zudem muss an seinem Roller ein Versicherungskennzeichen angebracht sein. Sein E-Scooter wurde sichergestellt. Noch ein Hinweis der Polizei: Es gelten bei E-Scooter die gleichen Promillegrenzen wie für Autofahrer!

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell