Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gommersheim - Bettler unterwegs

Gommersheim (ots)

In der Meisenstraße waren gestern Mittag (15.06.2020, 14 Uhr) zwei unbekannte Männer unterwegs, die mit einem Zettel in der Hand von Haus zu Haus zogen und vermutlich um Geld bettelten. Bei den Unbekannten handelte es sich um circa 45-50 Jahre alte Männer, die dunkle Hosen und helle T-Shirts trugen. Beide hatten kurze dunkle Haare. Trotz intensiver Nachschau konnten die Männer nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei bittet die Bürger um erhöhte Wachsamkeit. Bei Auffälligkeiten sollte die Polizei umgehend verständigt werden. Gemäß der Gefahrenabwehrverordnung ist das Betteln verboten. Die zuständige Verbandsgemeinde wurde in Kenntnis gesetzt.

