Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim Römerplatz - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Bad Dürkheim (ots)

Im Zeitraum vom 08.04.2020, 22:00 Uhr, bis 09.04.2020, 07:30 Uhr, fuhr ein bis dato unbekannter Unfallverursacher vermutlich mit einem Lkw beim Rangieren gegen einen Blumenkübel, welcher sich vor einem auf dem Römerplatz in Bad Dürkheim befindlichen Café befand. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle ohne einen Personalienaustausch zu gewährleisten. Der entstandene Sachschaden wird vom Cafébesitzer auf ca. 1000,- EUR beziffert. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der 06322-963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

