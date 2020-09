Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Taschendiebin vorläufig festgenommen - Komplizin gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem sie einer 67-Jährigen am Dienstag, 1. September 2020, in einem Bus das Portemonnaie aus der Tasche entwendet hat, ist eine 35-Jährige vorläufig festgenommen worden. Die 67 Jahre alte Frau aus Gelsenkirchen bemerkte um 12.15 Uhr kurz vor Verlassen des Busses in Höhe der Wilhelminenstraße/Hans-Böckler-Allee die fremde Hand in ihrer Tasche, konnte den Diebstahl und die Weitergabe der Beute an eine unbekannte Mittäterin jedoch nicht verhindern. Der Busfahrer alarmierte daraufhin die Polizei, während die Geschädigte die flüchtende 35-Jährige verfolgte. Die eingetroffenen Polizisten nahmen die tatverdächtige Diebin ohne festen Wohnsitz vorläufig fest und brachten sie ins Polizeigewahrsam. Die Strafe folgte auf dem Fuße: Die Staatsanwaltschaft Essen stellte einen Antrag im beschleunigten Verfahren und schon am Folgetag verurteilte das Amtsgericht Gelsenkirchen die nicht vorbestrafte Frau zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen.

Die Polizei sucht außerdem nach der flüchtigen Komplizin. Die Frau ist circa 40 bis 50 Jahre alt, hat helles Haar, eine korpulente Statur und trug zur Tatzeit ein weißes Sweatshirt. Hinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter 0209/365-8112 oder unter der Durchwahl -8240 an die Kriminalwache.

