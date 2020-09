POL-GE: Drei Blutproben nach allgemeinen Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Polizei Gelsenkirchen

Polizeibeamte haben am Dienstag, 1.September 2020, drei Rauschfahrten im Stadtgebiet beendet. Um 16 Uhr kontrollierten sie einen 43-jährigen Dortmunder, der mit seinem Wagen auf der Herzogstraße in Schalke unterwegs war. Er war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss berauschender Substanzen. Der Dortmunder musste die Beamten zur Wache begleiten, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Ihn erwartet ein Strafverfahren. In der Altstadt kontrollierten Polizisten um 18.19 Uhr einen 29-jährigen Autofahrer. Ein von ihm freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Er hatte außerdem Marihuana dabei. Die Beamten stellten das Marihuana sicher und nahmen den 29-Jährigen mit zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Er konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zu Fuß die Wache verlassen. Auch ihn erwartet ein Strafverfahren. Außerdem leiteten die Polizeibeamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn ein. Einen 31-jährigen Autofahrer aus Polen kontrollierten Polizeibeamte um 19.25 Uhr auf der Willy-Brandt-Allee in Erle. Ein von ihm freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief ebenfalls positiv, so dass er die Beamten zur Wache begleiten musste. Dort entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Da der 31-Jährige über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, musste er eine Sicherheitsleistung entrichten, bevor er seinen Weg als Fußgänger fortsetzen konnte.

