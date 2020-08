Polizei Münster

POL-MS: Aufmerksamer Zeuge beobachtet Diebstahl im Bahnhofsumfeld - Polizisten stellen Täter

Münster (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Donnerstag (27.8., 11.40 Uhr), wie ein Unbekannter im Hamburger Tunnel das Hinterrad eines Fahrrades ausbaute und damit flüchtete. Der Zeuge hielt eine zufällig vorbei kommende Polizeistreife an und schilderte seine Beobachtungen. Die Beamten stoppten den Dieb kurz vor der Bremer Straße. Auf Nachfrage gab der 37-Jährige an, das Hinterrad gefunden zu haben. Die Polizisten stellten es sicher, den Mann erwartet ein Strafverfahren.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Andreas Bode

Telefon: 0251-275-1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell