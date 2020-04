POL-CE: Bergen - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Polizeiinspektion Celle

Am vergangenen Freitag, 03.04.20, in der Zeit zwischen 17.20 und 18.00 Uhr, beschädigte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug einen geparkten PKW Skoda auf dem Kaufland-Parkplatz in der Celler Straße. Der rote PKW Skoda war etwa in Höhe des Eingangs in der zweiten Reihe rückwärts eingeparkt.

Die Fahrzeugfront hatte dabei in Richtung Markt gezeigt.

Das Fahrzeug wurde am Stoßfänge hinten rechts beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich einfach, ohne sich im Markt zu melden bzw. eine Nachricht an dem beschädigten Wagen zu hinterlassen.

Zeugen, die Hinweise zum Verursacher bzw. zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bergen zu melden unter 05051/47166-152 oder - 0.

