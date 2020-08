Polizei Münster

POL-MS: Dealer aus dem Bahnhofsumfeld in Untersuchungshaft

Münster (ots)

Polizisten kontrollierten am Dienstag (25.8.) einen 46-jährigen Drogen-Dealer vom Bremer Platz. Der polizeibekannte Münsteraner hatte eine nicht geringe Menge Heroin und etwas Kokain dabei. Die Beamten nahmen ihn fest. Ein Haftrichter folgte am Mittwoch (26.8.) dem Antrag der Staatsanwaltschaft, erließ Haftbefehl und ordnete Untersuchungshaft gegen den 46-Jährigen an.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Andreas Bode

Telefon: 0251-275-1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell