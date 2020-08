Polizei Münster

POL-MS: Überfall mit Messer auf Tankstelle in Wolbeck - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Nach einem Überfall auf eine Tankstelle am Mittwoch (26.8., 10.50 Uhr) an der Münsterstraße sucht die Polizei Zeugen.

Der Täter betrat bewaffnet mit einem Messer den Verkaufsraum und begab sich direkt hinter den Tresen. Er bedrohte die Angestellte mit der Waffe und forderte die Kasse zu öffnen. Aus der offenen Lade steckte der Unbekannte Scheingeld im Wert von mehreren hundert Euro in eine dunkle Tasche und flüchtete über die Straße an einem Baumarkt vorbei in das angrenzende Wohngebiet.

Nach Zeugenaussagen ist der Täter zwischen 25 und 30 Jahren alt und 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß. Er trug einen dunklen Hoodie mit gelber Innenseite, die Ärmelbündchen sind weiß. Auf der linken Brust war ein Emblem aufgebracht. Weiter war der Täter mit einer Jogginghose von Nike mit Firmenlogo auf dem linken Oberschenkel bekleidet. Darüber hinaus trug er dunkle Turnschuhe von Nike mit weißen Streifen und war vermutlich mit einem Schal maskiert.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

