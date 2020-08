Polizei Münster

POL-MS: Polizisten durchsuchen Dealer-Wohnung an der Goerdelerstraße - zwei Niederländer in Untersuchungshaft

Münster (ots)

Polizisten durchsuchten am Dienstag (25.8.) eine Wohnung an der Goerdelerstraße. Zeugenhinweise brachten die Ermittler auf die Spur, dass in dem Appartement mit Drogen gedealt wird. Daraufhin erwirkten sie einen Durchsuchungsbeschluss. In der Wohnung trafen sie auf den 38-jährigen Wohnungsmieter und zwei Niederländer im Alter von 17 und 19 Jahren. Der 19-Jährige hatte mehrere hundert Euro in dealertypischer Stückelung dabei, der 17-Jährige versteckte 14 Gramm Stein-Heroin und 19 Gramm Freebase in der Unterhose. Die Polizisten nahmen die beiden Männer fest. Ein Richter folgte am Mittwoch (26.8.) dem Antrag der Staatsanwaltschaft, erließ Haftbefehl und ordnete Untersuchungshaft an.

