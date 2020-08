Polizei Münster

POL-MS: Mehr Sicherheit für Radfahrer - Verkehrskontrollen im Stadtgebiet - 32 Verstöße in zwei Stunden

Münster (ots)

Mit dem Ziel der Verbesserung der Verkehrssicherheit von Radfahrern kontrollierten Polizisten am Donnerstag (27.8., 11 bis 13 Uhr) in einer zweitstündigen Schwerpunktkontrolle den Verkehr in den Bereichen Promenade, Weseler Straße und Hammer Straße.

Die Beamten ahndeten bei Pkw-Fahrern drei Gurtverstöße, fünf Verstöße gegen die Mobiltelefonnutzung und fünf Missachteten das Rotlicht. Ein Fahrzeugführer machte einen Fehler beim Abbiegen, bei einem Motorrad stellten die Polizisten technische Mängel fest.

Außerdem kontrollierten die Polizisten 16 Radfahrer, davon waren sechs auf der falschen Seite unterwegs, sechs weitere nutzten ihr Mobiltelefon und vier fuhren bei Rot. Ein Radfahrer, der sein Handy benutzte, gab falsche Personalien an. Ihn erwartet zum Handyverstoß eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

