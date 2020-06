Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Schlangenlinienfahrender Fahrradfahrer

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Samstag, den 27.06.20, gegen 02.50 Uhr wurde ein 25-jähriger Neustadter in der Landauer Straße mit seinem Fahrrad einer Kontrolle unterzogen, da er zuvor beim Abbiegen in die Exterstraße das Gleichgewicht verlor und beinahe mit einer dortigen Verkehrsinsel kollidierte. Stark schwankend setzte er seine Fahrt fort und wollte auf den Bürgersteig fahren. Da er auch hier die Entfernung falsch abschätzte, fuhr er fast gegen einen Betonpfosten. Im Rahmen der Kontrolle ergab ein Alkoholtest einen Wert von 2,24 Promille. Er musste eine Blutprobe abgeben. Es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

