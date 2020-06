Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Kind

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Freitag, den 26.06.20, gegen 07.30 Uhr befuhr ein 9-jähriger Junge mit seinem Tretroller den Gehweg in der Talstraße. Infolge Unachtsamkeit verlor er das Gleichgewicht und stürzte ohne Fremdeinwirkung auf den Boden. Hierbei zog er sich Schürfwunden am rechten Ellenbogen und Knie zu. Er wurde vom vor Ort hinzugerufenen Rettungsdienst medizinisch behandelt. Eine weitergehende Versorgung im Krankenhaus war nicht erforderlich.

