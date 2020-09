Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 29 Beamte verstärken die Polizei Gelsenkirchen

Bild-Infos

Download

Gelsenkirchen (ots)

29 Polizistinnen und Polizisten hat Polizeipräsidentin Britta Zur heute, 1. September 2020, im Polizeipräsidium Gelsenkirchen begrüßt. Die meisten der neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden den Wach- und Wechseldienst verstärken, einige gehen direkt aufgrund ihrer speziellen Vorkenntnisse direkt in die Direktionen Kriminalität und Verkehr. "Ich freue mich sehr über die Verstärkung und unterstütze die Beamtinnen und Beamten nach Kräften. Sie alle stellen sich in den Dienst der Gesellschaft. Dafür gebührt ihnen Dank und Anerkennung", so die Behördenleiterin. Die Neuzugänge kommen vorwiegend direkt aus der Ausbildung oder sind von anderen Präsidien nach Gelsenkirchen versetzt worden. Gleich 280 Kommissaranwärterinnen und Kommissaranwärter sind heute ebenfalls im Präsidium begrüßt worden. Sie haben die entsprechenden Auswahltests bestanden und sind nun zu Beamten auf Widerruf ernannt worden. Damit beginnen Sie in Kooperation mit den Polizeipräsidien Essen, Recklinghausen und Oberhausen ihre dreijährige Ausbildung bei der Polizei. Bereits am letzten Samstag sind im feierlichen Rahmen 205 Beamtinnen und Beamte zu Polizeikommissarinnen und Polizeikommissaren ernannt worden. Aufgrund der geltenden Bestimmungen zum Schutz vor Corona fand diese Veranstaltung anders als sonst üblich unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Polizeipräsidentin Britta Zur appellierte auch hier an die frisch "gebackenen" Kommissarinnen und Kommissare: "Ich bitte Sie, liebe Absolventinnen und Absolventen, bei allem was Sie in Zukunft tun, nicht zu vergessen, dass Sie besondere Rechte und Pflichten haben und dafür einstehen, dass Recht und Ordnung gewahrt bleiben. Die Menschen, denen Sie im Dienst begegnen, verlassen sich auf Sie und vertrauen Ihnen! Grundwerte wie Frieden, Freiheit, Toleranz und Mitmenschlichkeit dürfen für Sie keine Floskeln, sondern müssen ihr gelebter Alltag sein."

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Thomas Nowaczyk

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2014

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell