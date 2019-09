Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.09.2019 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Einfach mal zugeschlagen

Wegen Körperverletzung ermittelt die Öhringer Polizei gegen einen 16-Jährigen. Der Jugendliche hielt sich am Mittwochnachmittag beim Bahnhof in Öhringen auf, als drei andere Jugendliche an ihm vorbei gingen. Ein 14-Jähriger sagte zu dem Älteren: "Eh, was geht", woraufhin der 16-Jährige seinem Gegenüber so kräftig gegen den Kopf schlug, dass dieser eine Platzwunde erlitt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gefahren werden musste. Einer der Begleiter des Verletzten verhinderte, dass der 16-Jährige weiter auf sein Opfer einschlug. Wodurch der junge Mann so gereizt wurde, ist bislang unklar.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 12

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell