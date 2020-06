Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200624 - 0623 Frankfurt-Fechenheim: Mann mit Axt festgenommen

Frankfurt (ots)

(fue) Am Dienstag, den 23. Juni 2020, gegen 02.50 Uhr, erhielt das 7. Polizeirevier den Hinweis über eine Sachbeschädigung in einem Mehrfamilienhaus in der Leo-Gans-Straße.

Eine Funkstreife des Revieres fuhr vor Ort und konnte feststellen, dass ein unbekannter Täter ein komplettes Bedientableau des Aufzuges aus der Wand gerissen hatte. Durch diese Beschädigung war auch der Aufzug selbst außer Betrieb gesetzt. Aus einer Wohnung auf der gleichen Etage, in der sich die Sachbeschädigung befand, war zu der genannten Uhrzeit noch laute Musik und der deutliche Geruch von Cannabis festzustellen. Plötzlich öffnete sich die Tür der besagten Wohnung und ein Mann näherte sich den Beamten mit einer Axt in der Hand. Unter Androhung des Schusswaffengebrauchs wurde er aufgefordert, die Axt fallen zu lassen. Dieser Aufforderung kam der 23-Jährige nach. Er konnte dann widerstandslos festgenommen werden. Der 23-Jährige stand deutlich unter Alkoholeinfluss und vermutlich auch unter Einfluss von Drogen. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

