Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfallflucht

EmsdettenEmsdetten (ots)

Der Fahrer eines grauen Ford Focus hatte sein Fahrzeug am Montag (02.11.2020) gegen 16.45 Uhr auf dem Parkplatz der Paul-Gerhardt-Schule an der Wilhelmstraße abgestellt. Zu dieser Zeit befand sich neben seinem Pkw ein weißer SUV. Als er um 17.10 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er eine frische Unfallbeschädigung an seinem Fahrzeug fest. Dabei wurde im Bereich der Beschädigung weiße Fremdfarbe festgestellt. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 700 Euro. Ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher oder zum flüchtigen Fahrzeug machen können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

