Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht in der Hauptstraße

Herrstein (ots)

Am 30. November kam es im Zeitraum von 12 Uhr bis 12:30 Uhr in der Hauptstraße in Herrstein auf Höhe der Hausnummer 16 zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Durch einen unbekannten Täter wurde ein schwarzer Pkw BMW vorne rechts beschädigt. Der Verkehrsteilnehmer verließ daraufhin unerkannt die Unfallörtlichkeit.

Sachdienliche Hinweise erbitte die Polizei Idar-Oberstein unter: 06781/ 561- 0.

Polizei Idar-Oberstein

Tel.: 06781/561-0

