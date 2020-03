Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Beim Wenden Auto übersehen

Erwitte (ots)

Ein 18-jähriger Autofahrer aus Erwitte befuhr am Montag, gegen 14.50 Uhr, die B1 aus Geseke kommend in Richtung Erwitte. Circa 200 Meter vor der Einmündung zum "Alter Berger Pfad" fuhr er rechts auf den Standstreifen und wollte anschließend seinen Wagen wenden. Hierbei übersah er eine 39-jährige Autofahrerin mit einem 5-jährigen Kind im Wagen. Sie befuhren ebenfalls die B1 in Richtung Erwitte. Als sie an dem Wagen des 18-Jährigen vorbeifuhren setzte dieser gerade zum Wenden an. Durch die folgende Kollision wurden die 39-jährige Frau aus Erwitte und das 5-jährige Mädchen leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 7.500 Euro geschätzt. (reh)

