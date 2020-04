Feuerwehr Dortmund

FW-DO: 26.04.20 Feuer in Kemminghausen

Dortmund (ots)

Wohnhaus brannte auf mehreren Etagen

Gegen 01.00 Uhr wurde die Feuerwehr in die Straße "Auf dem Brink" alarmiert. Dort brannte ein im Umbau befindliches Wohnhaus im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss. Der Brand hatte auch bereits das Dachgeschoss in Mitleidenschaft gezogen, so dass die Gefahr einer Brandausbreitung auf ein angrenzendes Gebäude bestand. Zum Schutz des Nachbargebäudes richtete die Feuerwehr eine sogenannte Riegelstellung ein. Die weiteren Brandbekämpfungsmaßnahmen erfolgten im Innenangriff sowie über zwei in Stellung gebrachte Drehleitern. Der Bewohner des betroffenen Hauses erwartete die Feuerwehr bereits auf der Straße. Glücklicherweise sind keine Verletzten zu beklagen.

Die Nachlösch- und Kontrollarbeiten gestalteten sich aufwendig und dauerten circa sechs Stunden. Durch Mitarbeiter der Stromversorger erfolgte die Unterbrechung der Energieversorgung. Zum Abschluss der Einsatzmaßnahmen erfolgte zu einem späteren Zeitpunkt eine abschließende Revision der Einsatzstelle. Im Einsatz befanden sich die Einsatzkräfte der Feuerwache 2 (Eving), der Feuerwache 6 (Scharnhorst) sowie der Löschzug 25 der Freiwilligen Feuerwehr aus Eving.

Die Brandursache sowie die Schadenshöhe wird durch die Polizei ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Dortmund

Lagedienst

Detlev Klein

Telefon: 0231/8455000

E-Mail: 37pressestelle@stadtdo.de

www.feuerwehr.dortmund.de

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell