Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Feuerschein im Waldgebiet

Dortmund (ots)

Am Samstagmorgen um 1 Uhr wurde die Feuerwehr Dortmund zu einem Feuerschein in einem Waldgebiet in Dortmund Hohensyburg alarmiert.

Der Anrufer gab an, dass er am Kaiser-Wilhelm-Denkmal steht und in Richtung Hengsteysee guckt. Von seinem Standort aus ist ein Feuerschein in dem dortigen Waldgebiet zu erkennen.

Die eintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten eine Rauchentwicklung unterhalb des Denkmals feststellen. In dem Waldgebiet brannten ca 100m² Unterholz. Die Brandbekämpfung wurde von zwei Seiten durchgeführt. Die eingeleiteten Maßnahmen zeigten nach kurzer Zeit Wirkung, so dass nach einer Stunde das Feuer gelöscht war.

Im Einsatz befanden sich die Feuerwehrwache 1 (Mitte), Feuerwache 4 (Hörde), Löschzug 14 (Syburg) und Löschzug 16 (Hombruch) sowie der Rettungsdienst im Einsatz.

