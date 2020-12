POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Firma in Groß Ippener +++ Pkw entwendet +++ Zeugen gesucht

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Sonntag, 29. November 2020, 18:30 Uhr, bis Montag, 30. November 2020, 07:45 Uhr, in eine Werkstatt in der Straße "Am Gewerbegebiet" in Groß Ippener ein.

Durch Einschlagen einer Fensterscheibe verschafften sie sich Zutritt zum Objekt, erlangten dort aufbewahrte Pkw-Schlüssel und entwendeten einen Pkw, der vor der Werkstatt geparkt war.

Dabei handelte es sich um einen 11-Jahre alten 3er BMW in silbergrau mit einem Kennzeichen aus Bremen ("HB - ..."). Die Höhe des entstandenen Sachschadens wurde auf 2.200 Euro geschätzt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-115 in Verbindung zu setzen.

