POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 03.12.2020, um 03:40 Uhr, befuhr ein 36-Jähriger aus Cloppenburg die Straße "Alter Emsteker Weg" in 49661 Cloppenburg, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren wurde seitens der Polizei Cloppenburg eingeleitet.

Molbergen - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten 14-Jährigen

Am 04.12.2020, um 17:08 Uhr, befuhr ein 37-Jähriger aus Molbergen die Stedingsmühler Straße aus Richtung Varrelbusch kommend in Fahrtrichtung Ortsmitte Molbergen. In Höhe der Kreuzung "Zum Tegelkamp"/Stedingsmühler Str./Erlenweg wurde eine 14-jährige Fußgängerin von dem 37-jährigen PKW-Fahrer erfasst. Die 14-Jährige wollte die Fahrbahn in Richtung Erlenweg überqueren. Sie wurde schwer verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Lastrup - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 04.12.2020, gegen 17:45 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer/-in die Hammeler Straße in Fahrtrichtung Lastrup. Beim Vorbeifahren wurde ein ordnungsgemäß abgestellter PKW/Renault beschädigt. Danach entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der genannten Unfallörtlichkeit. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Lastrup unter der Rufnummer 04472/93286-0 in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am 04.12.2020, gegen 16:55 Uhr, befuhr ein 23-Jähriger aus Cloppenburg mit seinem Fahrrad den Kreisverkehr "Pingel-Anton in 49661 Cloppenburg" von der Emsteker Straße kommend in Richtung Pingel-Anton. Eine 83-Jährige, ebenfalls aus Cloppenburg, befuhr mit ihrem PKW den genannten Kreisverkehr und verließ diesen in Richtung Pingel-Anton. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt des 23-jährigen Radfahrers, der daraufhin gegen die Fahrertür des PKW fuhr und schließlich stürzte. Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen. Die 83-Jährige entfernte sich unerlaubt von der genannten Unfallörtlichkeit und konnte zu einem späteren Zeitpunkt von der Polizei ermittelt werden.

Lastrup - Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol/ Verkehrsunfallflucht

Am 05.12.2020, um 01:08 Uhr, ist ein 27-Jähriger aus Essen (OL) mit seinem PKW an der Kreuzung Wallstraße/Bokaerstraße in 49688 aus Richtung Hemmelte kommend nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen am Straßenrand befindlichen Baum gefahren. Der 27-Jährige entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Er konnte wenig später von der Polizei als verantwortlicher Fahrzeugführer ermittelt werden. Ein durchgeführter Test am tragbaren Alkomaten ergab einen Wert von 1,60 Promille. Beim 27-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobenentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Zudem wird nun wegen Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol gegen den 27-Jährigen ermittelt.

