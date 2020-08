Polizei Korbach

POL-KB: Hatzfeld/Battenberg - Erstmeldung: Schwerer Verkehrsunfall, Motorradfahrer tödlich verletzt

Korbach (ots)

Heute gegen 10.00 Uhr kam es auf der Landesstraße L 3090 zwischen dem Hatzfelder Ortsteil Holzhausen und Battenberg-Laisa zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen stürzte ein Motorradfahrer in einer Kurve. Er rutschte in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Lkw. Der Motoradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Das Motorrad fing Feuer, der Brand konnte zwischenzeitlich durch die Feuerwehr abgelöscht werden. Die Polizeistation Frankenberg hat die Ermittlungen zur Unfallursache vor Ort aufgenommen. Die L 3090 ist derzeit noch in beide Richtungen gesperrt.

Nähere Informationen liegen noch nicht vor. Wir berichten nach.

Hinweis für Medienvertreter: Wir bitten bei einer Bildberichterstattung zu berücksichtigen, dass Angehörige von Unfallbeteiligten noch keine Kenntnis haben.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

