Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Am Freitag, 04.12.2020, um 14.45h, ereignete sich auf der Ortsumgehung Friesoythes ein Verkehrsunfall. Ein 49-jähriger Friesoyther befuhr mit seinem PKW den Oldenburger Ring und beabsichtigte von dort in den Pehmertanger Weg einzubiegen, hierbei übersah er jedoch einen bevorrechtigten 69-jährigen Fahrradfahrer. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 50 Euro geschätzt.

Friesoythe - Körperverletzung

Am Samstag, 05.12.2020, gegen 02.40h, ereignete sich an einer sogenannten SB-Waschanlage in der Huntestraße eine Körperverletzung. Ein 19-jähriger Friesoyther geriet mit einer ihm unbekannten männlichen Person in ein Streitgespräch, infolgedessen ihm ein Kopfstoß versetzt wurde. Das Opfer wurde durch die Tatbegehung leicht verletzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe, unter 04491-93160, entgegen.

