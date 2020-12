Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Fahren unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, 4. Dezember 2020, wurde gegen 10.00 Uhr ein 25-jähriger Pkw-Fahrer, der in Cloppenburg wohnt, in der Straße Rosengärten kontrolliert. Im Rahmen der der Überprüfungen stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Außerdem ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Löningen - Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Am Freitag, 04. Dezember 2020, kam es gegen 07.15 Uhr auf der B213 in Höhe der Einmündung zur Hinrich-Weyhausen-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 48-jähriger Transporterfahrer aus Löningen und sein 60-jähriger Beifahrer, der in Löningen wohnt, wollten von der B213 aus nach links in die Hinrich-Weyhausen-Straße abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Transporter. Dieser war mit einen 30-Jährigen, der in Essen (Oldbg.) wohnt, einem 22-Jährigen, der in Essen (Oldbg.) wohnt und einem 39-Jährigen, der in Löningen wohnt, besetzt. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der 60-Jährige schwer verletzt wurde. Die weiteren Beteiligten wurden alle leicht verletzt. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 20000 Euro geschätzt.

