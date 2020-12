Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe- Diebstahl von Autokennzeichen

Am Donnerstag, den 03.Dezember 2020, gegen 10.30 Uhr, kam es in der Ellerbrocker Straße zum Diebstahl zweier KFZ-Kennzeichen. Durch bislang unbekannte Täter wurde das Kennzeichenpaar CLP - SN 509 eines geparkten PKW entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel.: 04491-93160) entgegen.

Barßel- Sachbeschädigung im Eingangsbereich der Spar-und Darlehnskasse

Zwischen Dienstag, den 02.Dezember 2020, gegen 18.30 Uhr und Mittwoch, den 03.Dezember 2020, um 17.00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter die Verstrebungen eines Handlaufs im Eingangsbereich der Spar-und Darlehnskasse an der Langen Straße beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (Tel.:04499-922200) entgegen.

Friesoythe- Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 3. Dezember zwischen 11.45 Uhr und 12.05 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes "Am Bahnhof" zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein,-Ausparken einen dort geparkten PKW, Audi und entfernte sich von der Unfallstelle. Am Audi entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Friesoythe (Tel.:04491-93160) in Verbindung zu setzen.

