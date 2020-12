Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf - Diebstahl in Altenpflegeheim

Zwischen Mittwoch, 02. Dezember 2020, 16.00 Uhr und Donnerstag, 3. Dezember 2020, kam es in der Steinfelder Straße zu einem schweren Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich auf noch unbekannte Art und Weise Zugang zu einem Altenpflegeheim. Im Inneren brach er eine Bürotür auf und entwendete Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf (Tel. 05494-914200) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung eines Kassenhäuschens durch Feuer

Am Donnerstag, 3. Dezember 2020, kam es gegen 06.40 Uhr am Fohrbachweg zu einem Brand. Ein bislang unbekannter Täter entfachte an einem Kassenhäuschen an einem Feld ein Feuer. Ein aufmerksamer Zeuge konnte das Feuer mit eigenen Mitteln löschen. Derzeit liegen keine Täterhinweise vor. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

