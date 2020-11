POL-F: 201105 - 1141 Frankfurt: Vermehrt Fälle von falschen Microsoft-Mitarbeitern

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

(hol) In den letzten Tagen kam es in Frankfurt vermehrt zu Anrufen von Betrügern, die sich als Microsoft Support Mitarbeiter ausgegeben haben.

Die Masche ist unterschiedlich, aber nicht neu: Die Täter rufen entweder ihre Opfer an und geben sich als Mitarbeiter von Microsoft oder als Support-Mitarbeiter von meist frei erfunden Diensten für Computersicherheit aus. In anderen Fällen erscheint ein Popup-Fenster auf dem Rechner mit einer Telefonnummer, die angerufen werden soll.

Hintergrund der Kontaktaufnahme ist meist ein angeblicher Hackerangriff, gepaart mit der Installation einer Schadsoftware, die den Computer manipuliert. Die Opfer werden Schritt für Schritt angewiesen ihren Rechner freizugeben und per Remote Zugriff erhalten die Täter dann uneingeschränkten Zugang zum Rechner des Opfers. Nun werden empfindliche Bankdaten manipuliert und so Überweisungen veranlasst. In einigen Fällen löschen die Täter auch den gesamten Datenbestand ihrer Opfer. Häufig werden die Opfer angewiesen iTunes-Karten zu kaufen und die Codes zu übermitteln, um eine Fehlerbehebung durchzuführen.

In einem konkreten Fall konnte der Lebensgefährte des potentiellen Opfers gerade noch rechtzeitig verhindern, dass die Kreditkartendaten der Familie am Telefon an die angeblichen Support-Mitarbeiter preisgegeben wurden. In einem weiteren Fall kam es zu keinem Zugriff, da der Angerufene misstrauisch genug war, um gezielt nachzufragen. Dadurch entlarvte er den Anrufer letztendlich als Betrüger.

Die Polizei rät deshalb dringend:

- Gehen Sie keinesfalls auf die Forderungen des Anrufers ein - Legen Sie auf - Haben Sie ein Auge auf Familie und Bekanntenkreis - Erlauben Sie niemals den Remotezugriff auf Ihrem Rechner - Installieren Sie keine Dateien auf Aufforderung - Klicken Sie keine Links an, die die Anrufer übersenden - Geben Sie keine Kreditkartendaten oder Onlinebanking Zugangsdaten preis - Kaufen Sie keine Paysafecards und leiten anschließend die Codes weiter - Rufen Sie keinen Support von Microsoft an, weil ein Popup Fenster auf dem Bildschirm dazu auffordert - Kontaktieren Sie Microsoft nur über die Originalseiten im Internet https://www.microsoft.com/de-de

Auf der Internetseite der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes gibt es Information, wie Sie sich vor dieser Betrugsmasche schützen können:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falsche-microsoft-mitarbeiter/

