Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201105 - 1140 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Raubstraftat

FrankfurtFrankfurt (ots)

(fue) Am Mittwoch, den 4. November 2020, gegen 10.30 Uhr, befand sich ein 62-jähriger Mann zu Fuß unterwegs durch die Niddastraße. In Höhe der Hausnummer 37 stellte sich ein Unbekannter in den Weg, bedrohte ihn mit einer Spritze und forderte die Herausgabe von Bargeld.

Nachdem der Geschädigte dies ablehnte, schlug der Unbekannte mit der Faust auf ihn ein, sodass der 62-Jährige zu Boden ging. Nun entwendete der Täter das Mobiltelefon (Samsung J8) und flüchtete mit einem Leihfahrrad der DB über die Niddastraße in Richtung der Moselstraße.

Der Täter wird beschrieben als 30-40 Jahre alt und etwa 175 cm groß. Normale Figur, kurze, schwarze Haare, Bart. Osteuropäisches Erscheinungsbild. Bekleidet mit einer Jacke mit weißer Aufschrift auf dem Rücken und Jeanshose.

