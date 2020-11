Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201104 - 1137 Frankfurt-Ostend: Festnahme nach Betrug

FrankfurtFrankfurt (ots)

(wie) Am Montag, 02.11.2020, konnte nach umfangreichen polizeilichen Maßnahmen ein mutmaßlicher Betrüger im Martin-Elsässer-Weg festgenommen werden.

Eine Anwohnerin eines dortigen Mehrfamilienhauses bemerkte, dass ein ihr unbekannter Mann ein Namensschild am Klingelschild angebracht hatte. Der Name war weder ihr, noch den Nachbarn bekannt. Da erst wenige Tage zuvor bei ihr ein Paket auf diesen Namen abgegeben wurde, beschlich sie der Verdacht, dass es hier nicht mit rechten Dingen zugehen könnte und meldete dies der Polizei. Die daraufhin eingeleiteten Ermittlungen führten am Montag schließlich zu einer Festnahme eines sichtlich überraschten 18-Jährigen, welcher gerade im Begriff war, mit drei Paketen das Mehrfamilienhaus zu verlassen.

Gegen den 18-Jährigen läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Betrugs, der Fälschung beweiserheblicher Daten und der Täuschung im Rechtsverkehrs. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

