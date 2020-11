Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201104 - 1136 Frankfurt-Griesheim: Ladendiebstahl in großem Stil - Täterfestnahmen

(wie) Am gestrigen Dienstagnachmittag kam es in einem Supermarkt in der Ernst-Wiss-Straße zu einem Ladendiebstahl. Vier Tatverdächtige konnten festgenommen werden.

Die vier Männer im Alter von 19, 21, 22 und 26 Jahren gingen dabei arbeitsteilig vor: Zwei von ihnen befüllten einen Einkaufswagen mit verschiedenen Waren im Gesamtwert von etwa 1.200 Euro. Die beiden anderen standen währenddessen Schmiere und warteten vor dem Supermarkt in einem abfahrbereiten Auto. Der Coup des Quartetts war, dass der mit Waren beladene Einkaufswagen an der Information vorbei nach draußen geschoben wird, die Waren unmittelbar in das Auto verladen werden und alle vier gemeinsam flüchten.

An der Durchführung scheiterte es dann aber wegen eines aufmerksamen Ladendetektivs, der rechtzeitig die Polizei rufen konnte. Es klickten die Handschellen und das diebische Quartett wurde festgenommen.

Gegen alle vier mutmaßlichen Diebe läuft nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

