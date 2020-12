Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Damme- Diebstahl eines Pedelecs

Am Mittwoch, 02. Dezember 2020, gegen 04.30 Uhr, kam es in der Straße Im Sonnentau zu einem Diebstahl. Ein bisher unbekannter Täter entwendete ein Pedelec aus einer unverschlossenen Garage. Es handelte sich hierbei um ein schwarzes Pedelec des Herstellers Cube, Modell Kathmandu one 625. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-999360) entgegen.

Dinklage- Versuchter Einbruch in Blumengeschäft

Zwischen Sonntag, 29. November 2020, 13.00 Uhr, und Montag, 30. November 2020, 08.30 Uhr, kam es in Lange Straße bei einem dortigen Blumengeschäft zu einem versuchten Einbruch. Unbekannte Täter versuchten sich Zutritt zum Blumengeschäft zu verschaffen. Hierbei blieb es bei einem Versuch. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel. 04443-977490) entgegen.

Vechta- Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 02. Dezember 2020, gegen 15.50 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte eine 34-jährige PKW-Fahrerin aus Visbek in der Umgehungsstraße. Im Rahmen der Kontrolle bestand der Verdacht, dass die Fahrerin unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein durchgeführter Vortest verlief positiv. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Goldenstedt- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 02. Dezember 2020, gegen 23.45 Uhr, kam es in der Vechtaer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger Fahrer, welcher in befuhr mit einem Kleinkraftrad die Vechtaer Straße in Richtung Vechta. Aus bisher unbekannter Ursache verlor der 29-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Hierbei wurde der 29-Jährige leicht verletzt. Das Kleinkraftrad war nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wurde auf 500 Euro geschätzt.

Bakum-Vestrup- Lastruper durch Schlag verletzt

Am Donnerstag, 3. Dezember 2020, 06:40 Uhr, kam es in Bakum, Ortsteil Vestrup, zu einer Körperverletzung, bei dem ein 48-jähriger Mann aus Lastrup leicht verletzt wurde. Nach ersten Ermittlungen befuhr der Lastruper mit seinem Renault-Clio in Elsten, die "Alte Straße"/ Zur Burg, Fahrtrichtung Vestrup. In einer Doppelkurve wurde er zunächst von einem weißen Paketauslieferungsfahrzeug (VW-Bulli) überholt, obwohl ein Überholen dort nicht gefahrlos möglich ist. Anschießend, im weiteren Streckenverlauf, im Ortsteil Bakum-Vestrup hielten beide Fahrzeuge an, um das Gespräch aufzunehmen. Dabei stieg der Lastruper aus seinem Clio aus und wollte mit dem Bulli-Fahrer sprechen. Dieser stieg ebenfalls aus seinem Paketauslieferungsfahrzeug und schlug dem Lastruper unvermittelt ins Gesicht. Anschließend bedrohte der Bulli-Fahrer den Lastruper und setzte seine Fahrt in Richtung Bakum fort. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben - oder sonst Angaben zur Fahrweise des Paketauslieferungsfahrzeuges machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Bakum zu melden, Tel.: 04446-959710.

Dinklage- Tödlicher Arbeitsunfall

Am Mittwoch, 02. Dezember 2020, gegen 10.20 Uhr, kam es in der Bahler Straße auf einem landwirtschaftlichen Betriebsgelände zu einem tödlichen Arbeitsunfall. Nach bisherigen Ermittlungen führte ein 53-Jähriger Mann aus Cappeln alleine Arbeiten in einem Anbau eines Schweinemaststalles durch. Dort wurde er von Mitarbeitern des Betriebes nach einiger Zeit in einem Güllesammelbecken leblos entdeckt. Der 53-Jährige wurde durch Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr Dinklage aus dem Becken geborgen. Eine vor Ort befindliche Notärztin konnte leider nur noch den Tod des Mannes feststellen. Das Gewerbeaufsichtsamt sowie die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft wurden in Kenntnis gesetzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

